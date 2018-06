Brandweer treft dode aan na flatbrand in Tilburg

Woensdagavond rond 23.15 uur is de brand in een huis op de Bachlaan bij de brandweer gemeld. Rond middernacht was de brand geblust. De brandweer trof de overledene na het blussen aan.

Over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog niets bekend, zegt de politie. Medewerkers van de forensische opsporing konden pas met hun onderzoek beginnen, nadat alle rook uit de woning was verdwenen.

Ook het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand loopt nog.