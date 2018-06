Chemiebedrijf Chemours spreekt tegen dat giftige stoffen in natuur belanden

"Chemours verwerpt dat wij niet weten wat de samenstelling is van ons afval en waar het heen gaat", valt te lezen in de verklaring van het bedrijf. Volgens het bedrijf wordt 95 procent van het afval waar de giftige stof in zit, hergebruikt of vernietigd. "Daardoor heeft het geen invloed op het milieu."

Het bedrijf zegt zelfs extra maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat afvalstoffen in de natuur terechtkomen.

ILT deed dat onderzoek op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de verwerking van afval van het bedrijf in Dordrecht. Met de GenX-technologie worden onder meer antiaanbaklagen en hittebestendige coatings gemaakt.

Waar en in welke mate de FRD-uitstoot precies plaatsvindt, kan de inspectie op basis van de beschikbare informatie niet zeggen. De ILT heeft niet gekeken of de wet- en regelgeving overtreden is.

