'Vluchtauto aanrijding De Telegraaf in maart gestolen'

Dat heeft de politie bevestigd tegenover RTL Boulevard.

In de nacht van dinsdag op woensdag werd de vermoedelijke vluchtauto, een zwarte Audi RS 5, al uitgebrand teruggevonden op een parkeerplaats in Amsterdam-Noord.

Route

De politie heeft de route van de twee auto's die zijn gebruikt bij de aanval op het pand van De Telegraaf woensdag bekendgemaakt. De Witte Volkwagen Caddy die gebruikt is bij de aanrijding en de vluchtauto hebben gezamenlijk over de Burgemeester de Vlugtlaan gereden.

Vervolgens sloegen ze linksaf de Seineweg op en kwamen ze hierna uit op de Basisweg, waar de redactie van De Telegraaf zich bevindt. Beide voertuigen hadden valse kentekenplaten, laat de politie weten.

Aanrijding

In de nacht van maandag op dinsdag reed een nog onbekend persoon de bestelauto door de pui van het TMG-pand. Het voertuig is hierna in de brand gestoken. Op bewakingsbeelden is te zien dat de man vluchtte in een Audi, die door een andere persoon bestuurd werd.

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Alleen een beveiliger was aanwezig. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanval zit of wat het motief was. De politie houdt er rekening mee dat de aanval te maken heeft met recente publicaties van de krant.

Toezicht

De gemeente Amsterdam maakte dinsdagmiddag bekend cameratoezicht in te stellen bij meerdere redacties in de stad. Het gaat om de panden waarin De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zitten.

Vorige week werd het pand waarin onder meer Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn beschoten met een raketwerper.

