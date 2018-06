Familie door val van speeltoestel overleden kleuter: OM moet NVWA vervolgen

De toezichthouder wordt ook aansprakelijk gesteld. Dat laat de advocaat van de familie weten aan NU.nl. "De NVWA had de dood kunnen voorkomen. Daarom hebben wij gevraagd dat de instelling wordt aangeklaagd door de officier van justitie."

De advocaat heeft vertrouwen dat het OM overgaat tot vervolging. "Dat hebben ze eerder ook gedaan bij de speelhal, de buitenschoolse opvang en drie medewerkers van de opvang."

De NVWA ontkent de beschuldiging, die donderdag door RTL Nieuws naar buiten werd gebracht. Dat laat de toezichthouder donderdagavond in een verklaring weten. Veiligheidsexperts hebben na een reconstructie van RTL gezegd dat de NVWA beter toezicht had moeten houden.

Maurycy viel op 31 december 2015 van drie meter hoog van de rand van een luchtkussen op een met kunstgras bedekte betonnen vloer. RTL meldt donderdag dat het luchtkussen in 2013 al was afgekeurd, maar dat de NVWA naliet om het toestel te sluiten.

Certificaten

De NVWA laat weten dat het toestel in 2013 niet is afgekeurd, maar dat de certificaten niet op orde waren. Op dat moment waren de voorschriften zo dat de exploitant de tijd kreeg om de papieren op orde te krijgen, dat is ook gelukt. Sinds 2017 worden toestellen wel direct gesloten als de papieren niet in orde zijn.

Na het incident bleek volgens de NVWA dat het certificaat dat voor het luchtkussen was verleend, voor een ander, bijna identiek, toestel te zijn.

De advocaat van de familie van Maurycy laat weten dat de conclusie van RTL de juiste is. "Wat de NVWA zegt, is aantoonbaar onjuist. Ze hebben nagelaten het toestel te sluiten, terwijl dat wel had gemoeten."

De familie van Maurycy stelt naar aanleiding van het bericht van RTL de NVWA aansprakelijk en eist een schadevergoeding.

