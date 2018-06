Verdachten geweldsincidenten Delft blijven langer vast

Er wordt geen verdere informatie gegeven, omdat de verdachten in beperkingen zitten, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

In het kader van het onderzoek werden eerder deze maand al twee woningen in de regio doorzocht. In Delft vonden de afgelopen periode een aantal geweldsincidenten plaats.

Zo werd in mei in de Peperstraat geschoten en ontplofte een handgranaat bij een coffeeshop, waardoor een voorbijganger lichtgewond raakte. Ook werden op 12 juni meerdere gebouwen in het centrum van de stad het doelwit van een schietpartij.