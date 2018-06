Gevonden explosief in Delft tot ontploffing gebracht

De vondst werd gedaan bij een garagebedrijf aan de Neringstraat. De eigenaar had het explosief vervolgens verplaatst naar een braakliggend terrein in de buurt en waarschuwde de politie.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt van Delft heeft besloten een het desbetreffende bedrijf voor twee weken te sluiten. De politie zegt dat wordt onderzocht om wat voor explosief het ging en wie het voor het pand heeft neergelegd.

Recent waren er geweldsincidenten in Delft waarbij panden zijn beschoten en een handgranaat is ontploft. Maar of er een verband is, kan de politie niet zeggen. De drie verdachten in deze zaken zitten nog zeker negentig vast.

