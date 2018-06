OM eist 14 jaar cel tegen ex-drugsbaron voor moord op schoonzoon

Het lichaam van Wassink werd 28 juli ingepakt in een blauw zeil gevonden in het Markkanaal bij Breda. Enkele dagen daarvoor was hij doodgeschoten in zijn slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal. Die conclusie werd getrokken op basis van bloedsporen en een gevonden kogel.

Het DNA op het mogelijke moordwapen en op het matras van het bed geldt als het belangrijkste bewijs. L. ontkent betrokkenheid bij de gewelddadige dood van zijn schoonzoon.

Hij zegt dat hij dat wapen wel heeft beetgehad en weggelegd, omdat hij dacht dat het van Wassink was. Ook zou hij hebben geslapen op het bed. Hoe zijn DNA ook op de zijkant van de patroonhouder kwam en alleen maar aan de kopse kant van het matras, kon hij niet verklaren, zei hij in de rechtszaal. Ook is het DNA aangetroffen op een bivakmuts, handschoenen en een poetsdoek.

De advocaat van L. wees er nog op dat niet zeker is dat het veronderstelde moordwapen ook het moordwapen is. Hij noemde het onderzoek onvolledig en sturend en vroeg niet-ontvankelijkheid van het OM.

Kobus L. (Kobus de Zigeuner) zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, mogelijk met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Kobus L. kwam in 2003 vervroegd vrij.

De uitspraak volgt op 11 juli.