Identiteit van moeder overleden baby Sloterplas bekend

De vrouw is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar baby en het verbergen van het lichaam, meldt de politie woensdag. Momenteel wacht ze in vrijheid af of het Openbaar Ministerie (OM) haar wil vervolgen.

De pasgeboren jongen is op 8 juni 2016 in een sporttas gevonden bij de Sloterplas in Amsterdam. De tas, die door een voorbijganger is ontdekt, had eerder in het water gelegen. Het is onduidelijk waaraan de baby is overleden en hoelang het kind bij de Sloterplas lag.

De politie kon de identiteit van de moeder achterhalen na verhoor van de dertigjarige vader. Zijn identiteit is sinds vorige maand bekend. De man kwam in beeld na een DNA-verwantschapsonderzoek.

Begraafplaats

Het kind is op 29 augustus 2016 begraven in Amsterdam. In een poging om de identiteit van de moeder te achterhalen, plaatste de politie vorig jaar een oproep bij het graf. "Moeder van de Sloterplasbaby, als je het grafje van je kindje komt bezoeken, wij willen je graag spreken en helpen", luidde het bericht.

De baby, die hooguit enkele dagen oud was, kwam na een vrijwel voldragen zwangerschap van minimaal 36 weken ter wereld. Bij de geboorte woog het kind ongeveer 1.700 gram.

