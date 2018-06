Rijksrecherche onderzoekt lek burgemeestersbenoeming Amsterdam

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, Johnas van Lammeren van de Amsterdamse Partij voor de Dieren, heeft begin mei aangifte gedaan. Dit deed hij naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf. De krant berichtte onder meer over hoe de commissie overleg voert. In opdracht van het OM heeft de politie van Amsterdam een feitenonderzoek gedaan en de resultaten hiervan aan het OM overlegd. Ook zijn de twaalf leden van de commissie verhoord.

Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten om nader onderzoek naar het lek te doen. Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket. Onder meer recente mediaberichten worden in het onderzoek meegenomen.

Het lekken in de procedure van een burgemeestersbenoeming is strafbaar. Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, heeft hiervoor gewaarschuwd voordat de sollicitatieprocedure was begonnen.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Amsterdam volgt op het overlijden van Eberhard van der Laan in oktober vorig jaar. Op dit moment neemt Jozias van Aartsen de functie waar. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester in juli wordt benoemd.

