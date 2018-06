Femke Halsema voorgedragen als nieuwe burgemeester Amsterdam

Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. Ze wordt naar verwachting in de zomer geïnstalleerd.

"Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid", aldus Johnas van Lammeren van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd.

Laatste vijf burgemeesters van Amsterdam Jozias van Aartsen (waarnemend) (VVD)

Eberhard van der Laan (PvdA)

Lodewijk Asscher (waarnemend) (PvdA)

Job Cohen (PvdA)

Schelto Patijn (PvdA)

Ed van Thijn (PvdA)

In twee sollicitatierondes hebben in totaal 114 mensen gesolliciteerd op de functie van burgemeester. In de eerste ronde reageerden 29 mensen op de vacature, maar de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad vond het aantal geschikte kandidaten voor de burgemeesterspost te beperkt. Bij een tweede sollicitatieronde hebben 85 mensen een brief geschreven naar de commissaris van de Koning, Johan Remkes, om zich beschikbaar te stellen voor de nieuwe functie.

Voorkeur

In april bracht het stadsbestuur van Amsterdam een profiel naar buiten voor de nieuwe stadsbestuurder. Hierin gaven zij aan op zoek te zijn naar een bestuurder die "de personificatie van de wapenspreuk van Amsterdam is": heldhaftig, vastberaden en barmhartig. Ook spraken meerdere partijen destijds de voorkeur uit voor een vrouwelijke burgemeester.

De zoektocht naar een nieuwe burgemeester van de hoofdstad volgt na het overlijden van Eberhard van der Laan, vorig jaar oktober. Van der Laan is zeven jaar lang burgemeester geweest van Amsterdam.

Verzet

Femke Halsema was van 2002 tot 2010 lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks. Daarvoor was zij enkele jaren Tweede Kamerlid. Het is voor het eerst dat haar partij een burgemeester levert aan een van de vier grote steden in Nederland.

Eerder deze week meldden bronnen aan De Telegraaf dat er binnen de gemeenteraad van Amsterdam verzet zou zijn tegen de komst van Halsema. Dit zou vooral komen door een gebrek aan bestuurlijke ervaring.