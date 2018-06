Vermoedelijke vluchtauto aanslag De Telegraaf gevonden in Amsterdam

Het voertuig, een Audi, werd woensdagochtend rond 4.00 uur brandend aangetroffen aan de Noordkaperweg, op een parkeerplaats van de A10.

De recherche acht het aannemelijk dat de dader(s) van de aanslag op het gebouw van uitgeverij TMG aan de Basisweg de Audi hebben gebruikt als vluchtauto.

In de nacht van maandag op dinsdag reed een nog onbekende persoon een bestelauto door de pui van het TMG-pand. Hij stak het voertuig daarna in brand en ging er vandoor. De enige aanwezige in het pand, een bewaker, raakte niet gewond. Het is nog niet duidelijk wie achter de aanslag zit of wat het motief was. De politie houdt er rekening mee dat de aanval te maken heeft met recente publicaties van de krant.

Premier Mark Rutte noemde de aanval "een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie". De Telegraaf zelf plaatste een dag na de aanslag een grote foto van het uitgebrande bestelbusje op de voorpagina, vergezeld door de tekst: 'Wij zwijgen nooit!'

Cameratoezicht

De gemeente Amsterdam heeft dinsdagmiddag bekendgemaakt cameratoezicht te plaatsen bij meerdere redacties in de stad. Het gaat om de panden waarin De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zitten.

Vorige week werd ook het gebouw waarin onder meer Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn aangevallen. Het werd met een raketwerper beschoten. Er werd een verdachte gearresteerd, een 41-jarige verdachte uit Woerden, die voorzitter is van een lokale vestiging van motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Hij zit nog vast.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!