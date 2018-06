Politie bewaakt gebouw De Telegraaf na aanrijding busje

Voor het gebouw in Amsterdam staat zichtbaar een politiebus. De entree is nog met linten afgezet en de gesneuvelde ramen zijn inmiddels met houten platen bedekt.

Bij De Telegraaf reed in de nacht van maandag op dinsdag een bestelauto door de pui heen. Die auto werd vervolgens in brand gestoken. Omdat dit midden in de nacht gebeurde, was in het pand alleen een bewaker aanwezig. Hij raakte niet gewond.

Het is nog niet duidelijk wie achter de actie zit. Ook het motief is onbekend. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is met recente publicaties van De Telegraaf.

Premier Mark Rutte noemde de aanval "een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie".

Cameratoezicht

De gemeente Amsterdam maakte dinsdagmiddag bekend cameratoezicht te plaatsen bij meerdere redacties in de stad. Het gaat om de panden waarin De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zitten.

Vorige week werd het gebouw waarin onder meer Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn met een raketwerper beschoten. De 41-jarige verdachte uit Woerden, president van een lokale vestiging van motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad, zit nog vast.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!