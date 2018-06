Twee veroordeelde jihadisten keren terug naar Nederland

Het gaat om twee mannen die voor terroristische groepering Islamitische Staat (IS) hebben gevochten in Syrië. De NOS berichtte vorige maand over het tweetal.

De mannen hadden zich aangesloten bij IS, maar zijn later overgelopen naar het Vrije Syrische Leger. Toen ze bij die laatste groep weggingen, werden ze aan de Turkse grens opgepakt. Ze zijn in Turkije tot zes jaar cel veroordeeld.

Nog ongeveer 160 Nederlanders die zich bij IS hadden aangesloten zijn nog in Syrië en Irak, aldus recente cijfers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Ongeveer vijftig van hen zijn teruggekeerd naar Nederland en zo'n zestig zijn omgekomen. Alle uitreizigers die naar Nederland terugkeren worden aangehouden, waarna het OM een strafrechtelijk onderzoek begint.

