Politie pakt man met mes op in stadhuis Rotterdam

Volgens de politie wilde de 29-jarige Rotterdammer aandacht voor zijn persoonlijke situatie. De politie doet daar verder geen mededelingen over.

Bij de aanhouding is de man door een politiehond gebeten. Hij heeft hierdoor een bijtwond opgelopen. De man is naar het politiebureau gebracht en verhoord en krijgt later passende zorg aangeboden. Hij is in verzekering gesteld, maar eerst in het ziekenhuis behandeld voor de beet.

Volgens RTV Rijnmond is de man een bekende van de beveiligers van het stadhuis. Hij zou in 2011 een vitrine hebben vernield.

De burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, kreeg dinsdagmiddag het coalitieakkoord overhandigd in het stadhuis. Hij wordt al anderhalve week beveiligd, nadat hij een ernstige doodsbedreiging had gekregen na een raadsdebat over Pegida.

