Gemeente Amsterdam stelt cameratoezicht in bij vijf redacties in stad

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, de politiechef en de hoofdofficier van justitie hebben dat besloten.

De zogeheten driehoek is "zeer geschokt" door de gebeurtenissen. Los van het extra toezicht wordt de beveiliging van de gebouwen tegen het licht gehouden. "Tijdens een schouw wordt met specialisten gekeken naar eenvoudige maatregelen om het gebouw zo veilig mogelijk te maken", meldt de gemeente Amsterdam.

De gemeente plaatst de camera's naar aanleiding van de bestelbus die dinsdagmorgen tegen de gevel van het gebouw van De Telegraaf aan reed en de eerdere beschieting van het pand waarin Panorama en Nieuwe Revu zitten.

Nieuwe aanvallen

Er is geen concrete informatie dat nieuwe aanvallen op nieuwsmedia ophanden zouden zijn, maar volgens het lokale bestuur "kan niets worden uitgesloten".

De maatregelen worden toegespitst op redacties in Amsterdam die regelmatig over de georganiseerde misdaad berichten. Hoewel nog niet duidelijk is wie de daders zijn, is een van de scenario's dat er een verband met recente publicaties is.

Brand

De bestelbus reed dinsdagochtend rond 4.00 uur de glazen pui van de redactie van De Telegraaf in. Het busje was binnen in brand gestoken en door de vlammen van tot 14 meter hoogte die daarbij ontstonden, raakte het redactiegebouw flink beschadigd.

Bij het incident vielen geen gewonden. Volgens de politie is de bestuurder met opzet het gebouw ingereden.

De bestuurder van het busje vluchtte volgens de politie in een donkerkleurige Audi in de richting van het centrum van de stad en de A10. De auto was ook vanuit het centrum aan komen rijden.

Op bewakingsbeelden die De Telegraaf heeft vrijgegeven is te zien dat de bestuurder van het busje uitstapt nadat hij met het voertuig tegen de gevel is gereden. Hij steekt vervolgens iets aan en rent weg, terwijl het busje in brand vliegt.

Aanslag

De hoofdredacteur van De Telegraaf, Paul Jansen, noemde het incident een "aanslag" en een "moedwillige actie". Volgens hem is het niet mogelijk om door een stuurfout tegen de glazen pui aan te botsen, omdat er betonnen bloembakken voor de gevel staan.

De politie wilde de aanrijding nog geen aanslag noemen, omdat daar eerst een verdachte en een motief voor nodig zijn. De politie is op zoek naar twee daders, de persoon die de bestelauto bestuurde en de bestuurder van de Audi die als vluchtauto werd gebruikt, en zoekt daarvoor getuigen van de aanrijding.

Raketwerper

Deze week werd ook al het kantoorpand waarin onder meer Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn beschoten. Dat gebeurde met een raketwerper. Daarvoor is al wel een verdachte aangehouden.

Beide gebouwen liggen een paar honderd meter van elkaar verwijderd.