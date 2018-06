'Bedrijf Emmen werkte jarenlang met kankerverwekkende stof'

Het OM is bezig met een onderzoek naar het bedrijf.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de afdelingen van de fabriek waar met het spul werd gewerkt, in oktober vorig jaar al stilgelegd. Dat gebeurde nadat een werknemer van het bedrijf bij de inspectie had gemeld dat zij was blootgesteld aan de stof.

Daarop volgde een inspectie waaruit duidelijk werd dat de vrouw gelijk had. Uit metingen bleek ook dat de waarden zich boven de grenswaarden bevond.

SZW maakt niet bekend om welk bedrijf het gaat en hoeveel werknemers op deze afdelingen werkten.

Formaldehyde is een kleurloos gas met een prikkelende geur en komt als verbinding met water onder meer voor in bouw- en decoratiematerialen en in bepaalde soorten lijmen.

