Man krijgt achttien jaar cel voor poging moord op zusje en haar partner

De broer van het slachtoffer heeft in februari vorig jaar urenlang bij station Lelystad gewacht op zijn zus en haar vriend. Toen hij ze zag, heeft hij op de vriend van zijn zus geschoten. De kogel heeft hem niet geraakt. Vervolgens is de zus in het water gesprongen.

Toen ze uit het water wilde klimmen, heeft haar broer haar minutenlang onder water geduwd, totdat ze niet meer bewoog. Volgens de rechtbank zou ze zijn overleden, als ze niet op tijd was gereanimeerd.

Volgens de rechtbank heeft de familie van de vrouw de relatie niet goedgekeurd, omdat haar vriend geen yezidi is. Eerder werden overboekingen van 1 eurocent gebruikt om de man te bedreigen. Ook was er in 2016 sprake van een ander geweldsincident.

