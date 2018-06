Daders die granaat bij gezinswoning legden mogelijk betrokken bij ontvoering

De politie sluit niet uit dat de schoten en de granaat voor het slachtoffer van de ontvoering waren bedoeld, melden de agenten dinsdag.

De 46-jarige man uit Schiedam is eind mei in een auto ontvoerd door drie mannen die zeiden dat ze "van de politie waren". Hij is drie uur lang mishandeld, bedreigd en vastgebonden geweest, aldus de agenten. Uiteindelijk is de man gewond uit het voertuig gezet.

De burgemeester heeft besloten dat het slachtoffer een woon- en gebiedsverbod krijgt en "voorlopig niet meer aan de Monseigneur Nolenslaan mag wonen en komen". Afgelopen vrijdag is er in verband met de veiligheid van de bewoners ook een camera in de straat geplaatst.

