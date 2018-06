Noodopvang voor met olie besmeurde vogels in Rotterdam geopend

De vogels zijn gewond geraakt doordat zaterdag in de Derde Petroleumhaven stookolie uit een tanker was gelekt. In de noodopvang kunnen vijfhonderd vogels worden schoongemaakt. Rijkswaterstaat is bezig een tweede tent voor noodopvang op te bouwen.

Milieuorganisatie Ecomare is samen met medewerkers van het Vogelhospitaal Haarlem begonnen met het stabiliseren van veertig zwanen, staat op de site van Ecomare. Maandag is het opvangen van vogels gestaakt, omdat er niet genoeg ruimte was. Vanwege de noodopvang kunnen de vogels nu weer uit het water worden gehaald.

Tot nu toe zijn 260 vogels opgevangen door Vogelklas Karel Schot. Het gaat voornamelijk om zwanen. De vogels zijn nog niet gewassen, zegt de voorzitter van de stichting. "De dieren moeten eerst worden gestabiliseerd. Het is een enorm stressvolle situatie voor ze. Wij moeten ervoor zorgen dat ze eerst in goede conditie zijn, voor we ze kunnen schoonmaken. De vogels die zondag zijn binnengekomen, zouden mogelijk vandaag schoongemaakt kunnen worden."

De stookolie was afkomstig van een olietanker die zaterdag in de Rotterdamse haven tegen een steiger is gebotst. Hierdoor is bij de Derde Petroleumhaven 200 ton stookolie in het water gestroomd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de olie op.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft maandag laten weten een verkennend onderzoek te doen naar de olielekkage. Het Havenbedrijf Rotterdam zal de eigenaar van de tanker aansprakelijk stellen.

