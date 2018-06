Veel meisjes op gesloten afdeling jeugdzorg vanwege seksueel geweld

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport van Herman Bolhaar, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Omdat het onderzoek veel tijd heeft gekost, zijn de gegevens uit 2016 het recentst. Gesloten jeugdhulpinstellingen zijn eigenlijk bedoeld voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen.

Doel van het onderzoek was uitvinden welke hulp slachtoffers van seksueel geweld ontvangen. Dat wordt nu niet geregistreerd. "Om jonge slachtoffers van seksueel geweld te kunnen helpen en beschermen, is het nodig dat de overheid weet hoeveel kinderen waarvoor welke hulp ontvangen. Zodat ze de juiste zorg op de juiste plek krijgen", aldus Bolhaar.

De Nationaal Rapporteur vindt het "heftig dat van een bijzonder groot aantal kinderen de problematiek na seksueel geweld dusdanig oploopt dat hun vrijheid wordt beperkt door opname in een gesloten instelling''.

Loverboys

Bolhaar weet nog niet waarom slachtoffers van seksueel geweld in een gesloten jeugdzorginstelling verblijven. Hij wil hier meer onderzoek naar doen. Het zou voor een deel kunnen gaan om seksuele uitbuiting door loverboys, die de meisjes in hun greep willen houden. Toch verklaart dit volgens een woordvoerder niet het hoge aantal meisjes in dergelijke instellingen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat naar schatting elk jaar zo'n twintigduizend kinderen tussen de twaalf en zeventien jaar te maken krijgen met ernstig seksueel geweld, zoals verkrachting. Dat aantal is de laatste vier jaar afgenomen. Hoewel dat een goed teken is, denkt Bolhaar dat vormen van seksueel geweld via internet nu vaker voorkomen.

"De informatie die uit dit onderzoek komt, maakt duidelijk hoe noodzakelijk het is dit wel te gaan registreren", stelt de rapporteur. "Als we niet weten welke hulp mishandelde kinderen krijgen, kunnen we ook niet weten of we ze wel de juiste hulp bieden."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!