Busje rijdt gebouw De Telegraaf binnen, politie vermoedt opzet

Toen het busje het pand aan de Basisweg naar inreed, was er bewaking aanwezig. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. De bestuurder is volgens de politie vermoedelijk gevlucht in een donkerkleurige BMW. De politie vermoedt dat er sprake is van opzet.

Nadat het busje de gevel had geraakt, brak er volgens een politiewoordvoerder brand uit. "De vlammen sloegen tot 14 meter hoog uit het busje. Daarbij is het gebouw flink beschadigd geraakt. Een raam in de gevel is kapotgegaan door het voertuig, de rest is gesprongen door de hitte van de brand", aldus de woordvoerder tegen NU.nl.

Ondanks de hoge vlammen had de brandweer de brand snel onder controle.

Moedwillige actie

Paul Jansen, hoofdredacteur van De Telegraaf, laat aan NU.nl weten dat er nog een hoop onduidelijkheid is. Volgens Jansen is het niet mogelijk om

"door een stuurfout" tegen de pui te botsen, dit vanwege betonnen bloembakken die voor de gevel zijn geplaatst. Hij spreekt dan ook over een "aanslag" en een "moedwillige actie".

De redactie van de krant is inmiddels in het pand werkzaam en kon via een andere ingang het gebouw betreden. "We laten ons niet intimideren", aldus Jansen. "We gaan hier door met ons werk."

Motief

De politiewoordvoerder kan nog niet bevestigen of het om een aanslag gaat. "Daar heb je een verdachte en een motief voor nodig." Er is nog niemand aangehouden. De recherche doet nog onderzoek. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Eerder deze week werd een kantoorpand, waarin onder meer Panorama en Nieuwe Revu gevestigd zijn, in Amsterdam beschoten met een raketwerper. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Het is vooralsnog onduidelijk of de zaken met elkaar te maken hebben. De gebouwen liggen een paar honderd meter van elkaar af.

