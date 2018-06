Politie in cassatie in zaak over schietdrama Alphen aan den Rijn

Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover door nieuwssite Studio Alphen.

In april 2011 heeft de 24-jarige Alphenaar Tristan van der Vlis in winkelcentrum De Ridderhof zes mensen doodgeschoten. Tientallen anderen zijn gewond geraakt.

Dinsdag wordt officieel bekendgemaakt dat de politie in cassatie gaat. ''Dan komen wij ook met een bericht over de reden waarom wij dat doen", aldus de woordvoerder.

Het besluit is inmiddels aan advocaat Veeru Mewa, die als advocaat zo'n zeventig slachtoffers, nabestaanden en gedupeerden bijstaat, kenbaar gemaakt. ''Het lag in de lijn der verwachtingen. Het is wel treurig dat de slachtoffers nu nog langer moeten wachten op gerechtigheid", stelt hij in een reactie.

Wapenvergunning

Volgens de nabestaanden heeft de politie in 2008 ten onrechte een wapenvergunning verstrekt aan Tristan van der Vlis. Het was toen namelijk al bekend dat hij kampte met zware psychische problemen. Na de schietpartij in het winkelcentrum heeft hij zichzelf doodgeschoten.

In de uitspraak heeft het hof de schadevergoedingsplicht beperkt tot letselschade en overlijdensschade. Hierdoor zouden alleen nabestaanden en mensen die letsel hebben opgelopen in aanmerking komen voor een schadevergoeding. De rechtbank heeft de vorderingen eerder afgewezen.