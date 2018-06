'Noodopvang voor met olie besmeurde vogels gaat dinsdag open'

De vogels raakten gewond doordat zaterdag in de Derde Petroleumhaven olie uit een tanker was gelekt. Volgens Rijkswaterstaat wordt er met man en macht gewerkt aan het opzetten van de opvanglocatie. Het centrum moet plaats bieden aan vijfhonderd vogels die onder de olie zitten.

In Rotterdam worden al ruim 250 zwanen opgevangen bij Vogelklas Karel Schot. In vogelasiels zitten nog eens vele tientallen besmeurde vogels.

Maandag werd bekend dat er in Rotterdam vanwege de drukte voorlopig geen vogels meer worden opgevangen. Rijkswaterstaat coördineert de noodopvang van vogels bij calamiteiten op het water op het moment dat de reguliere dierenopvang in de regio de belasting niet meer aankan.

De stookolie was afkomstig van een olietanker die zaterdag in de Rotterdamse haven tegen een steiger is gebotst. Hierdoor is bij de Derde Petroleumhaven 200 ton stookolie in het water gestroomd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimt de olie op.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft maandag laten weten dat het een verkennend onderzoek doen naar de olielekkage. Het Havenbedrijf Rotterdam zal de eigenaar van de tanker aansprakelijk stellen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!