FNV sluit zich aan bij landelijke staking streekvervoer

"De FNV en de werkgevers in het streekvervoer zijn er niet uitgekomen. Na overleg met de leden vanavond is tot verdere acties besloten. Dit betekent dat de eerder aangekondigde stakingen in het streekvervoer vanaf woensdag doorgaan voor onbepaalde tijd", zo meldt het FNV.

FNV Streekvervoer en de chauffeurs willen een extra pauze tijdens een dienst van meer dan 6,5 uur. De bond stelt dat de chauffeurs nu 'slechts' twee keer een kwartier pauze hebben op een dienst van acht uur.

"De laatste jaren is de werkdruk in het streekvervoer gierend uit de hand gelopen", aldus Paula Verhoef, onderhandelaar van FNV Streekvervoer. "We hadden gehoopt eruit te komen, er zijn zelfs bemiddelaars ingezet. Ondanks die handreiking van onze kant zijn werkgevers totaal onredelijk en willen ze niets afspreken."

Furieus

De werkgevers zeggen furieus te zijn over het besluit van de bonden. Fred Kagie, voorzitter van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV), zegt zich de afgelopen dagen enorm ingespannen te hebben om de bonden verder tegemoet te komen.

"We hebben concrete voorstellen gedaan en tijd gevraagd om deze door te rekenen. Dat is nu weer niet goed. Nu krijgen onze reizigers de volgende staking voor hun kiezen, in een week van hertentamens en grote evenementen zoals de TT in Assen", aldus Kagie.

Het FNV zegt niet voor de lol te gaan staken. "We willen reizigers niet dwarszitten, maar de nood is hoog. Staken is helaas het enige middel dat we hebben", aldus Verhoef.

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!