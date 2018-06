Verdachte van doden vrouw in brandende flat Utrecht blijft langer vastzitten

Dat heeft de rechter-commissaris maandag beslist.

Vorige week donderdag vond een explosie plaats in het flatgebouw in de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Na de explosie brak in meerdere appartementen brand uit. Later heeft de politie in de woning het lichaam van de zeventigjarige vrouw aangetroffen.

De man heeft zich donderdag aangegeven bij de politie voor betrokkenheid bij haar dood. Hij zou het slachtoffer hebben neergestoken en daarna brand hebben gesticht in de flat, meldden verschillende media. Vermoedelijk is hij de bewoner van de woning. Het is nog onduidelijk of de vrouw er ook woonde.

Bij de brand aan de Marshalllaan raakte een agent zwaargewond. Hij rukte uit na de brandmelding om mensen te evacueren, maar kon via het trappenhuis de flat niet meer verlaten vanwege de hevige rookontwikkeling. De agent heeft onder meer beide hielbenen gebroken. Hij ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

