Zoon die dode moeder verborg voor uitkering in hoger beroep

Maessen en zijn cliënt zijn het niet eens met de strafmaat van de rechtbank. Maessen pleit voor een maximumstraf van 240 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie (OM) had ook 240 uur taakstraf geëist, plus een half jaar voorwaardelijke celstraf.

De rechtbank vond dat een werkstraf niet tegenover de ernst van de gepleegde feite kon staan. De 65-jarige man heeft het overlijden van zijn moeder niet gemeld bij de instanties en de 70.000 aan uitkeringsgeld die hij gedurende de jaren gestort kreeg uitgegeven.

De man had zijn overleden moeder 2,5 jaar in een kist in een kamertje verborgen gehouden in hun gezamenlijke woning. De man beweert dat hij zijn moeder had verborgen omdat dit haar laatste wens zou zijn geweest. Volgens de rechtbank deed hij dit voornamelijk uit financiële overwegingen. Hij streek AOW-, pensioen- en bijstandsgelden op. Van dat geld moet hij zo'n 40.000 euro terugbetalen.

Volgens de rechtbank getuigen de handelingen van de man van weinig respect. Hij heeft zijn familie en nabestaanden de kans ontnomen om afscheid te nemen.

Gerda van der Molen (91) overleed op 26 juli 2013. Op 16 december 2015 ontdekte de politie het lijk na een melding van een buurtbewoonster.