Ouders leerlingen VMBO Maastricht stellen stichting aansprakelijk

Advocatenkantoor Van Dijk cs uit Maastricht vertegenwoordigt ruim honderddertig ouders. Maandag hebben zij een brief verstuurd aan LVO en VMBO Maastricht, waarin zij worden gesommeerd te zorgen voor een deugdelijke oplossing vóór het eind van de zomervakantie.

LVO en VMBO worden ook aansprakelijk gesteld voor de gemaakte kosten van vakanties die moeten worden geannuleerd, bijbaantjes die moeten worden afgezegd, vertragingsschade en de kosten voor de aanschaf van spullen voor een vervolgstudie.

De school krijgt zeven dagen de tijd om te reageren, aldus advocaat Wouter Geertsen van Advocatenkantoor Van Dijk cs. Als dat niet gebeurt, overweegt het kantoor LVO en VMBO Maastricht via een kort geding voor de rechter te slepen.

De ouders die zich bij Van Dijk cs gemeld hebben, krijgen maandag een brief waarin de juridische mogelijkheden worden uitgelegd.

Onderzoek

De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad, heeft aangekondigd een onafhankelijk onderzoek te doen naar de kwaliteit van schoolexamens in het algemeen. Aanleiding is het debacle bij VMBO Maastricht.

"De situatie in Maastricht is vooral voor de leerlingen en ouders, maar ook voor de betrokken scholen een afschuwelijke situatie", aldus de VO-raad. De raad doet daarnaast een oproep aan scholen om kritisch te kijken naar hoe de schoolexamens in de eigen school georganiseerd zijn.

De vereniging zegt nog geen gedetailleerde informatie te hebben over wat er precies is fout gegaan op beide scholen. Volgens de raad roept de ernst van de situatie vragen op die verder reiken dan de twee scholen in Maastricht.

Per leerling

Vrijdag werd bekend dat de eindexamens van 354 leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College van VMBO Maastricht ongeldig zijn verklaard. De schoolexamens zijn verkeerd afgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat alle leerlingen toegang hadden tot het centraal examen.

Advocaat Geertsen zei dat hij zondag nog contact heeft gehad met het ministerie van Onderwijs. Dit nadat hij gevraagd had om een onderhoud met de minister. Geertsen noemde het gesprek met de directeur wetgeving en juridische zaken van het ministerie "vruchtbaar".

Minister Arie Slob van Onderwijs zei maandagmorgen niet uit te sluiten dat de cijfers van de leerlingen alsnog worden gehandhaafd. Hij stelde daarbij wel dat er per leerling bekeken moet worden wat er moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen.

In de week van 8 tot en met 17 augustus zijn de centrale examens van de vakken die opnieuw gedaan moeten worden. Vóór die tijd moeten de ontbrekende schoolexamens zijn afgerond. De school meldde zondag dat er voor iedere leerling een apart plan komt.