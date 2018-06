'Zakaria A. was op moeders verjaardag tijdens liquidatie Martin Kok'

De moeder van A. zou bevestigen dat haar zoon die dag bij haar was. De man werd eind maart in zijn cel aangehouden. Hij ontkent elke betrokkenheid.

De verdenking tegen A. is gebaseerd op de vondst van twee telefoons in de Utrechtse woning van zijn moeder. Daar verbleef de 24-jarige man in mei vorig jaar. De telefoons, een peilbaken en een wapen zijn gevonden in het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic. Hij is in juni 2016 in Utrecht vermoord. A. was korte tijd verdachte in deze zaak, maar werd uiteindelijk alleen voor wapenbezit veroordeeld.

Beide telefoons zijn aangestraald in de buurt van het hotel citizenM, waar op 8 december 2016 een poging werd ondernomen om Kok dood te schieten. Het wapen zou hebben geweigerd, waardoor de liquidatie was mislukt.

De twee telefoons werden op diezelfde dag, twee uur voor de moord op Kok, geregistreerd in de buurt van seksclub Boccaccio in Laren. Daar is de misdaadjournalist uiteindelijk doodgeschoten.

Camerabeelden

A. zegt dat de telefoons niet van hem zijn. Volgens advocaat Kuijpers is dat ook door de politie vastgesteld in het onderzoek naar Scekic. "De telefoons zijn volgens zendmastgegevens ook in de buurt geweest bij een schietpartij in Rotterdam op 5 december vorig jaar, maar we kunnen bewijzen dat Zakaria daar niet was", aldus zijn advocaat. "Maar in dit geval worden ze wel aan hem gekoppeld."

A. is daarnaast door een bewegingsdeskundige herkend op de camerabeelden van de mislukte aanslag bij het hotel in Amsterdam. Kuijpers trekt de deskundigheid van de man echter in twijfel. "Hij heeft ook zijn visie gegeven in de zaak van de vergismoord op Djordy Latumahina en daar is zijn oordeel terzijde geschoven."

De advocaat omschrijft het bewijs tegen zijn cliënt als "drie keer niks". Het is hem ook niet duidelijk of A. door het OM als de schutter of alleen als medeplichtige beschouwd wordt.

Het OM zeg daar nu geen uitsluitsel over te willen geven en dat daar op een later moment mogelijk meer duidelijkheid over komt. Ook willen ze niet ingaan op het verhaal van A. "Dat zal tijdens de inhoudelijke behandeling van dit proces gebeuren", verduidelijkt een woordvooerder.

Achraf B.

De tweede verdachte die voor betrokkenheid bij de moord op Kok is aangehouden, is Achraf B. De 25-jarige man uit Utrecht is in april aangehouden. Hij wordt verdacht van het medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan de moord op Kok en de mislukte poging daartoe.

Hij kwam in beeld nadat zijn DNA op een van de gebruikte telefoons is aangetroffen. Zijn advocaat Guy Weski laat weten dat zijn cliënt alle betrokkenheid bij de moord ontkent.

B. wordt ook vervolgd voor wapen- en drugsbezit en het witwassen van geld. Weski laat weten dat het geld en het wapen zijn aangetroffen op de locatie waar zijn cliënt verbleef, maar dat de woning niet op diens naam staat. B. ontkent dan ook dat die spullen van hem zijn.

Het voorarrest van beide mannen, die volgens het OM bekenden van elkaar zijn, is vorige week verlengd. Zij zullen vast blijven zitten tot de eerste pro-formazitting op 11 juli.

Explosief

Voordat Kok werd doodgeschoten, werd hij al beveiligd door de politie. In juli 2016 is een zwaar explosief onder zijn auto gevonden. Ook is zijn huis onder vuur genomen.

Anouar B. uit Utrecht en een man uit Zuid-Holland zijn eind mei vorig jaar aangehouden op verdenking van het plaatsen van de autobom. Ze zijn in juni weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.