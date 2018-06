Vier maanden cel na dodelijk ongeval met militaire vrachtwagen op A7

De man was net gebeld over een file die hij naderde. Toen hij op zijn mobiele telefoon Google Maps opende om een alternatieve route te zoeken, reed hij in op de achterkant van de file. Hij botste op een personenauto met aanhanger die vanwege de klap door de auto schoot. De vrouw die deze auto bestuurde, is overleden.

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem concludeert dat de verdachte zich zeer onvoorzichtig, onoplettend en onachtzaam heeft gedragen. Bij de hoogte van de straf is er rekening mee gehouden dat de militair geen strafblad heeft. Daarnaast nam hij zijn verantwoordelijkheid en toonde hij een groot schuldbesef.

De militaire detentie gebeurt in een speciale militaire gevangenis in Stroe. In deze kazerne werken gedetineerden aan hun conditie en vaardigheden.