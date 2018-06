Voorarrest van verdachte beschieting pand Panorama verlengd

De man wordt verdacht van onder meer het veroorzaken van een ontploffing, vernieling van het kantorencomplex aan de Teleportboulevard, poging tot moord en wapenbezit. Hij zit nog altijd in beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

In het beschoten pand zit onder meer Pijper Media, de uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu. Het projectiel dat afgevuurd is, sloeg in aan de kant waar de mannenbladen zitten. Alle media die onder de uitgeverij vallen, zitten op dezelfde verdieping. Het is niet bekend wie het doelwit van de aanval was of wat het motief erachter is.

Door de beschieting met de raketwerper sneuvelde donderdagavond onder meer een raam. Er raakte niemand gewond. De politie trof de lanceerbuis aan en heeft die in beslag genomen.

Afgelopen vrijdag liet de politie weten dat de verdachte president is van Chapter Silencio van de motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Dat is een afdeling van de vereniging in Woerden.

