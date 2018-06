OM eist opnieuw drie jaar cel tegen zwemleraar Soest wegens ontucht

Op 25 maart 2015 werd V. veroordeeld voor een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk wegens het plegen van ontucht bij vijftien kinderen.

Tijdens de zwemlessen in een zwemschool in Velsen-Zuid ging V. met zijn hand in en over de broekjes van de kinderen en betastte hij hen in de schaamstreek. V. heeft echter altijd ontkend en ging hierom in hoger beroep.

V. mag als het aan de rechtbank ligt nooit meer aan het werk als zwemleraar of beroepsmatig werken met kinderen jonger dan zestien jaar. Ook dit staat opnieuw in de strafeis van het OM.

In hoger beroep deed V. het verzoek om alle kinderen opnieuw te laten horen. Het OM verzette zich hiertegen "omdat het voorkomen van de schade die bij de slachtoffers zou kunnen ontstaan, zwaarder weegt dan het belang van de verdediging". De kinderen worden dan ook niet opnieuw gehoord.

Het hof doet op 25 juli uitspraak in deze zaak.