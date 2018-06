Vanaf woensdag tot einde van de maand zomers warm

Volgens Weerplaza kan het dinsdag regionaal met 25 graden al zomers warm worden. Aan zee en op de Wadden is het nog een stuk koeler.

Vanaf woensdag worden op meer plaatsen zomerse temperaturen verwacht, met veel ruimte voor de zon. Bij een wind uit het noordoosten kan het plaatselijk 28 of 29 graden worden. Tot het einde van de maand lijkt het ook overal droog te blijven.

Het mooie weer ontstaat door een hogedrukgebied dat samenkomt met het hogedrukgebied boven de Azoren. Doordat de wind naar het noordoosten draait, komt er geen lucht meer van zee, maar wel van land. Door hogere luchtstromen wordt bovendien warmere lucht vanuit Zuid-Europa aangevoerd.

Onzekerheid

Hoewel de verwachtingen voor het weekend goed zijn, zit er nog wat onzekerheid in. Dit komt door enkele lagedrukgebieden boven Oost-Europa. Die worden nu nog weggehouden door het hogedrukgebied, maar kunnen in het weekend toch voor wat koelere lucht vanaf zee zorgen.

Blijft de wind in het noordoosten, dan zijn in het weekend tropische temperaturen mogelijk. Hoe dan ook lijken zomerse temperaturen zeker in het binnenland ook in het weekend vrijwel zeker.

Na het weekend neemt de kans op onweersbuien toe door vochtigere lucht boven de Britse eilanden.

Droogte

De maand juni lijkt met de huidige voorspellingen onderweg naar een droogterecord. In De Bilt is tot nu toe nog maar 12,1 millimeter neerslag gevallen. Het huidige record staat op 14,9 millimeter in 1939. Tot het einde van de maand wordt geen regen meer verwacht in De Bilt.

In Vlissingen is in juni nog geen 2 millimeter regen gevallen. In andere regio's was het door onweersbuien aan het begin van de maand natter.