Van Veldhoven trekt 10 miljoen extra uit voor luchtkwaliteit binnensteden

Om dit doel te bereiken, trekt de bewindsvrouw 10 miljoen extra uit voor maatregelen die de luchtkwaliteit in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht moeten verbeteren. Een deel van het geld gaat bijvoorbeeld naar subsidies voor elektrische taxi's in de hoofdstad.

Het geld wordt vrijgemaakt door de overheid omdat Milieudefensie vorig jaar een kort geding tegen de Staat heeft gewonnen. De organisatie eiste dat de overheid zich moest houden aan Europese vastgestelde regels en zodoende moesten overschrijdingen zo snel mogelijk opgelost worden.

De staatssecretaris verwacht dat overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen bij veehouderijen in Nederweert en Someren uiterlijk in 2023 zijn opgelost.

'Eerste stap'

Bram van Liere, plaatsvervanger campagneleider Verkeer bij Milieudefensie, is te spreken over de maatregelen van Van Veldhoven. ''Het is een eerste stap dat de overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen in de binnensteden nu sneller opgelost gaan worden dan de overheid eerder van plan was'', aldus Van Liere.

''Om de lucht écht gezond te maken, zijn er wel snel meer maatregelen nodig. Jaarlijks sterven twaalfduizend mensen in Nederland als gevolg van ongezonde lucht. Dat is niet acceptabel."

