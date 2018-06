Twee bestuursleden Limburgs Voortgezet Onderwijs stappen per direct op

Het gaat om de leden die bij deze organen de portefeuille onderwijs behartigden. Zij worden zo snel mogelijk vervangen, heeft de raad van toezicht van de LVO zondagavond beslist.

Ook komt er een externe examencommissie die toezicht gaat houden op het door docenten adequaat bijhouden van de administratie van proefwerken en werkstukken in het derde en vierde jaar. Daar schortte het aan. Als gevolg van slordigheden in de administratie heeft minister Arie Slob van Onderwijs het examen van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig verklaard.

De nieuwe externe commissie moet voorkomen dat de slager zijn eigen vlees keurt. De commissie gaat controleren of bij werkstukken en proefwerken in het derde en vierde jaar alles volgens de regels verloopt. Daarnaast doet de raad van toezicht een dringend beroep op de minister om de cijfers die zijn gescoord bij het centraal schriftelijk examen te laten staan.

De raad van toezicht besloot tot deze maatregelen "vanwege de grote maatschappelijk impact, de emotie en de commotie en met grote spijt richting de getroffen eindexamenkandidaten". De maatregelen gaan per direct in.

LVO

Een woordvoerder van de LVO zegt in een toelichting dat de administratie de achilleshiel blijkt te zijn. ''Onze medewerkers hebben hun hart op de juiste plaats waar het gaat om educatie, maar in administratie blinken ze niet uit."

Ze waren volgens hem soms gemakzuchtig, nonchalant of slordig bij het invullen van alle vakjes na gemaakte werkstukken en proefwerken in het derde en vierde jaar. Soms werden resultaten van twee toetsen ten onrechte samengevoegd, aldus de woordvoerder.

De LVO is een koepel van dertig scholen in heel Limburg, waaronder de twee vmbo-scholen in Maastricht, waar de examens ongeldig zijn verklaard.

Ministerie

De onderwijsinspectie heeft zaterdag samen met het ministerie van Onderwijs een telefoonnummer opengesteld voor de betreffende ouders en leerlingen. Zij kunnen er terecht met vragen waarop de school geen antwoord kan geven.

Het ministerie hoopt in de loop van de week duidelijkheid te kunnen geven over het eventueel inhalen of overdoen van de examens. Minister van Onderwijs Slob informeert de Tweede Kamer maandag over de laatste informatie over de zaak.

De voorzitter van het college van bestuur van de LVO, André Postema, heeft Slob zaterdag opgeroepen het ongeldig verklaren van de examens terug te draaien.

De minister liet in een reactie weten dat zoveel mogelijk leerlingen alsnog hun diploma laten halen de eerste prioriteit heeft. ''Per leerling is dat maatwerk. Ik wil daar nu geen generieke uitspraken over doen."