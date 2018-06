Gasstoring buitengebied Limburgse Echt voorbij

Enexis had de getroffen inwoners zondagmiddag gevraagd de hoofdgaskraan dicht te draaien. Het risico bestond dat wanneer het gas weer zou stromen, er explosiegevaar zou ontstaan. Bijvoorbeeld als het gas via nog openstaande pitjes van het gasfornuis de woning in stroomde. De gemeente Echt-Susteren had huis-aan-huis brieven laten bezorgen met een zelfde oproep, en er ging een NL-Alert uit naar deze bewoners.

Inmiddels is het lek hersteld, en kan de gaskraan weer open, laten Enexis en Veiligheidsregio zondagavond weten. Enexis heeft stapsgewijs het gas weer aangesloten.

Voordat de hoofdkraan weer open kon, moest iedereen zorgvuldig controleren of alle gastoestellen dicht zijn, benadrukten Veiligheidsregio en Enexis. "Let erop dat ook uw kooktoestel dicht is!", waarschuwt de Veiligheidsregio.

Een woordvoerder van de brandweer zei dat deze maatregel is genomen om geen enkel risico te lopen. "Veel CV-ketels zijn pas na 1970 beveiligd. Kooktoestellen vaak pas na 2002. We willen niet dat er gas de woning in stroomt met alle gevolgen van dien.''

