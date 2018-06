Verdachte aanrijding Pinkpop zegt slachtoffers niet te hebben gezien

De advocaat zegt dat S. zijn volledige medewerking heeft gegeven aan het strafrechtelijk onderzoek en volledige openheid van zaken heeft gegeven omtrent de toedracht van het ongeval.



Na de aanrijding was S. naar eigen zeggen in shock en is hij in een waas naar huis gereden. Hij kan zich niets herinneren van wat er is gebeurd. Wel betreurt hij achteraf dat hij niet is gestopt. Toen hij weer bij zinnen was, heeft hij zich vrijwillig gemeld bij de politie.

Zijn advocaat stelt dat de verdachte geen enkele intentie had anderen in gevaar te brengen en dat hijzelf ook getraumatiseerd is. S. wilde de verklaring uitgeven om zijn kant van het voorval te belichten. Vanwege de beperkende maatregelen heeft hij dat niet eerder kunnen doen.

S. betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers en zou het liefst de tijd willen terugdraaien, aldus zijn advocaat.

De man uit Heerlen werd eerder deze week vrijgelaten, omdat het Openbaar Ministerie (OM) geen aanwijzingen heeft dat de man opzettelijk op de groep mensen is ingereden. Hij blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval. Bij het ongeluk kwam een man uit Heerlen om het leven. Een vrouw en twee mannen uit Heerlen en Landgraaf raakten zwaargewond.

