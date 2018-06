Reddingsactie besmeurde watervogels nadat tanker olie lekt in Rotterdam

Aan de actie doen diverse dierenambulances, Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree en het Reddingsteam Zeedieren Nederland mee. De besmeurde vogels worden opgevangen en schoongemaakt bij de Stichting Vogelklas Karel Schot.

Naar schatting zijn honderden vogels met olie bedekt, waaronder zwanen, aalscholvers, meeuwen, ganzen en futen.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat zondagmorgen weten dat er de hele nacht is doorgewerkt om de stookolie op te ruimen. "De vervuiling in Derde Petroleumhaven is het grootst. Daar zijn nu zes boten bezig om de olie op te ruimen. Maar ook op de rivieren wordt er schoongemaakt."

De olie is al gesignaleerd tot in Hoek van Holland. Volgens de woordvoerder hoeven de Noordzeestranden zich geen zorgen te maken dat de olie daar aanspoelt. Er wordt wel gewaarschuwd om de stranden langs de Maas en de Nieuwe Waterweg te mijden, omdat de olie daar wel aanwezig is in het water.

