Honderden watervogels besmeurd met olie na aanvaring tanker

Aan de actie doen diverse dierenambulances, Zeezoogdierenhulp Kop van Goeree en het Reddingsteam Zeedieren Nederland mee. De besmeurde vogels worden opgevangen en schoongemaakt bij de Stichting Vogelklas Karel Schot.

Naar schatting zijn honderden vogels met olie bedekt, waaronder zwanen, aalscholvers, meeuwen, ganzen en futen.

De besmeurde vogels werden aanvankelijk opgevangen bij de Stichting Vogelklas Karel Schot, maar die kan de drukte volgens de zegsman niet meer aan. Rijkswaterstaat gaat volgens het protocol bij olierampen een noodhospitaal neerzetten op een nog te bepalen plek.

Onder de besmeurde vogels zijn onder meer zwanen, ganzen en eenden. Vooralsnog zijn geen besmeurde zeehonden of zeehondenpups, die ook rondzwemmen in het gebied, gezien. "Die laten we nu even met rust, zodat ze op de kant blijven", aldus de woordvoerder.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de eigenaar van de tanker, Odfjell, aansprakelijk voor de lekkage en de schade. Waarvoor het bedrijf precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf.

Hoek van Holland

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat zondagmorgen weten dat er de hele nacht is doorgewerkt om de stookolie op te ruimen. "De vervuiling in Derde Petroleumhaven is het grootst. Daar zijn nu zes boten bezig om de olie op te ruimen. Maar ook op de rivieren wordt er schoongemaakt."

In die haven is een oliescherm opgezet, dat volgens de woordvoerder ervoor heeft gezorgd dat de meeste olie daar is gebleven. Desondanks is olie terechtgekomen in de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg, die in elkaar overgaan. Het verspreidingsgebied is inmiddels van Hoek van Holland tot aan de Spijkenisserbrug. Ook is wat olie in Rotterdam terechtgekomen. "Het is niet één dikke laag olie, maar op sommige plekken concentreert de olie zich en op andere stukken ligt er alleen een dun filterlaagje olie."

De olie is al gesignaleerd tot in Hoek van Holland. Volgens de woordvoerder hoeven de Noordzeestranden zich geen zorgen te maken dat de olie daar aanspoelt. Er wordt wel gewaarschuwd om de stranden langs de Maas en de Nieuwe Waterweg te mijden, omdat de olie daar wel aanwezig is in het water.

Havens

Het scheepvaartverkeer kan grotendeels doorgaan. De meeste commerciële havens zijn in gebruik, met uitzondering van de Wilhelminahaven en de Derde Petroleumhaven. Wel zijn verschillende plezierhavens gesloten, waaronder in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoogvliet. Rond 18.00 uur wordt bekeken of er weer havens open kunnen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!