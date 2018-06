VMBO Maastricht: 'Laat leerlingen starten met vervolgopleiding zonder diploma'

Dat maakte het schoolbestuur zaterdagavond in een mail aan ouders bekend. Om te kijken of er voor de leerlingen mogelijkheden zijn om toch te starten met een vervolgopleiding, heeft VMBO Maastricht contact opgenomen met aansluitende opleidingen. "Uitgangspunt is echter dat je zonder diploma niet kunt beginnen aan je vervolgopleiding", aldus de school.

Vrijdag werd bekend dat de eindexamens van alle 354 leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College van VMBO Maastricht ongeldig zijn verklaard. Dit komt omdat de schoolexamens verkeerd zijn afgenomen, wat als gevolg heeft gehad dat alle leerlingen onterecht toegang hebben gekregen tot het centraal examen.

In de week van 8 tot en met 17 augustus zijn de centrale examens van de vakken die opnieuw gedaan moeten worden. Dat is door het ministerie van Onderwijs bepaald, aldus de school. Voor die tijd, tijdens de vakanties, moeten de ontbrekende schoolexamens zijn afgerond. De school stelt voor iedere leerling apart een plan op om de herkansing mogelijk te maken.

De school waarschuwt dat wie op vakantie wil, geen herexamens kan doen. "Wanneer je er niet bent, kun je niet slagen en kom je dus niet in aanmerking voor het diploma."

Terugdraaien

Zaterdag vroeg de voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs, André Postema, aan Onderwijsminister Arie Slob om het besluit van de ongeldig verklaarde examens van VMBO Maastricht terug te draaien. "Bestraf ons, niet de leerlingen", zei hij zaterdag in een interview met Nieuwsuur.

In een reactie liet minister Slob weten dat het prioriteit nummer één is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen alsnog hun diploma halen. Volgens hem is dat maatwerk. De minister wil daarom geen generieke uitspraken doen.

