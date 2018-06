Juni mogelijk droogste maand sinds lange tijd

Er is vooral in het midden en het (zuid)westen van het land sprake van droogte. In Vlissingen in Zeeland is tot nu toe 1 millimeter regen gevallen. Volgens Weeronline blijft het daarbij. Daarmee is deze maand met afstand droogste sinds er is begonnen met metingen in Zeeland. In juni 1962 viel er 5 millimeter regen.

Het neerslagtekort loopt in sommige plaatsen op tot 180 millimeter. Volgens Weerplaza hoort dat in juni normaal gesproken 30 millimeter te zijn. Vooral Twente, de Achterhoek, het noorden van de Veluwe en delen van Noord-Limburg hebben het meeste last van het neerslagtekort.

In De Bilt is er tot nu toe 12,1 millimeter neerslag gevallen in de maand juni. Sinds het begin van de metingen was juni 1939 de droogste maand met slechts 14,9 millimeter.

De droogte kan voor problemen zorgen. In Noord-Limburg mogen boeren al een tijdje hun land niet meer beregenen, omdat de waterstand dan te veel zou dalen. Ook kan de droogte leiden tot uitdroging en verzwakking van veendijken.

De weerbureaus durven nu al te spreken over een droogterecord, omdat de rest van de maand zonnig en warm zal verlopen. De komende dagen stijgt de temperatuur naar zomerse waarden. Donderdag kan het met 30 graden zelfs een tropische dag worden. Het blijft de komende dagen bovendien droog.