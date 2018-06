Veertig woningen tijdelijk niet bewoonbaar na brand Poeldijk

De brand werd in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.45 uur ontdekt in appartementencomplex Witteburg. In een berging op de begane grond vatte een scootmobiel vlam door nog onbekende oorzaak. Via onder meer het trappenhuis en de liftschacht verspreidde de rook zich tot en met de vierde verdieping.

Aanvankelijk moesten in het hele gebouw woningen worden ontruimd, zegt een woordvoerder van de brandweer. De brand kon snel worden geblust. Daarna konden veel mensen weer terug naar huis, maar voor een aantal bewoners van het pand was dit niet het geval. Dit komt volgens de brandweer door een dikke roetlaag die na de brand is achtergebleven.

"Die laag is zo dik, dat je op een aantal plaatsen je naam in het roet zou kunnen schrijven. Het is dus niet alleen een kwestie van ventileren", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Behoefte

Waar de ongeveer veertig bewoners die hun huis moesten verlaten naartoe gaan is nog onduidelijk. De meeste geëvacueerde bewoners zijn senioren en er wordt nog geïnventariseerd wie waarnaartoe kan.

"Het zijn wat oudere mensen, soms met een hulpvraag. Er wordt nog gekeken waar ze behoefte aan hebben. Sommige mensen zijn moeilijk ter been, die hebben in ieder geval een lift nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Vier bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, zij hadden rook ingeademd. Een woordvoerder van de gemeente weet niet hoe het met hen is. Hoe lang het gaat duren tot de roet is verwijderd en de bewoners weer terug kunnen naar huis, is volgens de gemeente nog niet duidelijk.

