Motorrit Middelburg zonder Satudarah rustig verlopen

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg is blij dat alles goed is gegaan. "Ik ben blij en opgelucht dat het dankzij een goede voorbereiding allemaal goed is verlopen. Ik heb van de politie begrepen dat er geen uitingen te zien zijn geweest'', aldus Bergmann.

De opbrengst van de tocht gaat naar kinderen uit kansarme gezinnen op de Molukken. "Ik had het heel jammer gevonden als dit goede doel en de organisatie zouden worden besmeurd door andere zaken. Maar gelukkig is er niets voorgevallen", zegt Bergmann.

De tocht werd de afgelopen jaren vaak door leden van Satudarah en de hieraan gelieerde supportclubs Saudarah en Supportcrew 999 bezocht. Satudarah werd maandag verboden omdat het voortbestaan ervan een gevaar voor de openbare orde is volgens de rechtbank.

Sfeer

De Middelburgse burgemeester verbood de tocht niet, omdat er geen leden van de motorclubs in de organisatie van de tocht zitten. "Ik ben blij dat ik het door heb laten gaan. De sfeer was volgens de politie ook relaxter dan vorig jaar.''

In totaal gingen in Middelburg zo'n 220 motoren van start om 13.30 uur vanuit de Stromenwijk. Gedurende de rit door de andere gemeentes haakten er nog zo'n tachtig aan.

Verbod

Justitie boekte maandag het tweede succes in de strijd tegen motorclubs; eerder ging de rechtbank al mee in het verbieden van Bandidos MC. Overigens loopt deze zaak nog in hoger beroep.

Er loopt ook nog een zaak om de motorclub Hells Angels te verbieden.