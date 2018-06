Vmbo-scholen willen dat minister besluit ongeldig verklaren examens terugdraait

Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van een bericht van het programma Nieuwsuur. Postema legt de schuld bij de incomplete administratie van de school. "Bestraf ons, niet de leerlingen", zegt hij zaterdag in een interview met het actualiteitenprogramma.

Postema is de voorzitter van het bestuur waaronder de twee getroffen scholen vallen. Vrijdag werd bekend dat de eindexamens van alle 354 leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscollege en het PortaMosana College van VMBO Maastricht ongeldig zijn verklaard. Dit komt omdat de schoolexamens verkeerd zijn afgenomen, wat als gevolg heeft gehad dat alle leerlingen onterecht toegang hebben gekregen tot het centraal examen.

De Onderwijsinspectie noemde het toen een "vergaand maar noodzakelijk besluit". Volgens Postema is het besluit niet in het belang van de leerlingen.

'Maatwerk'

Minister Slob laat in een reactie weten dat het prioriteit nummer één is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen alsnog een diploma kunnen halen. ''Per leerling is dat maatwerk. Ik wil daar nu geen generieke uitspraken over doen."

De minister meldt de inspectie eerst haar werk te laten doen. "Midden volgende week wordt meer duidelijk over de mogelijke oplossingen hiervoor. Voorop staat dat deze leerlingen een diploma kunnen halen, dat de waarde heeft die we daarvan mogen verwachten en dat hen goed voorbereidt op een vervolgstudie en op werk.''

Telefoonnummer

Samen met het ministerie van Onderwijs heeft de inspectie zaterdag een telefoonnummer ingericht voor de getroffen ouders en leerlingen. Het gaat om vragen waarmee betrokkenen niet bij de school zelf terechtkunnen.

Het ministerie hoopt iedereen in de loop van volgende week duidelijkheid te kunnen geven over het eventueel inhalen of overdoen van examens. Bij het team van het nummer 050-5997799 zijn inmiddels 34 vragen binnengekomen, vrijwel allemaal van ouders die bijvoorbeeld willen weten wat de planning wordt van eventueel nieuwe examens.

Vanaf maandag 9.00 uur is het nummer weer bereikbaar. Verder zal Slob maandag de Tweede Kamer informeren en de laatste informatie over de situatie rond VMBO Maastricht delen.

Advocaat

Zo'n veertig ouders van leerlingen van de vmbo-eindexamenklassen hebben zaterdagochtend overleg gehad bij advocatenkantoor Van Dijk CS in Maastricht. Het ging om een eerste bijeenkomst waarbij het advocatenkantoor bekijkt hoe de school aansprakelijk gesteld kan worden.

''We gaan eerst bestuursrechtelijk bekijken of de examens alsnog geldig kunnen worden verklaard'', zei advocaat Wouter Geertsen van het kantoor zaterdag. ''Anders eisen we dat de school maatregelen neemt zodat de leerlingen nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar herexamens kunnen doen.''

Ook wil de advocaat een schadevergoeding van de school voor het annuleren van vakanties, de aanschaf van studiemateriaal voor een vervolgopleiding, en de dreigende studievertraging van een jaar. Werkt de school niet mee, dan overweegt het kantoor om VMBO Maastricht in een kort geding voor de rechter te slepen.

