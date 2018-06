Duizenden mensen in zes plaatsen protesteren tegen groei luchtvaart

Met spandoeken met opschriften als 'Luchtvaart groeien doet de aarde gloeien', 'Luchtvaart die zorgen baart', 'Red de rust in Hoenderloo' en 'Noodlanding voor het klimaat' tekenden zij verzet aan tegen de toename van het aantal vliegbewegingen.

De demonstranten kwamen veelal in rode kleding in het begin van de middag samen in de stadscentra van Amsterdam, Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. Met de kleding en attributen wilden zij 'een rood signaal' afgeven aan de overheid dat de grenzen aan de groei van het vliegverkeer zijn bereikt.

De protestactie is bedacht door Greenpeace en het onlangs opgerichte Landelijk Bewonersbelang Luchtvaart (LBBL), waarin de regionale bewonersverenigingen bij Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde samenwerken. Zij bepleiten onder meer het gebruik van treinen voor korte afstanden binnen Europa ter beteugeling van de luchtvaart.

Klimaatverandering

''De CO2-uitstoot van de luchtvaart blijft maar groeien terwijl de rest van Nederland de schouders zet onder de strijd tegen klimaatverandering. De deelnemers van het protest kijken niet langer stilzwijgend toe", aldus Cas van Kleef, campagneleider Greenpeace.

''Als het in stad A niet lukt om luchthavens uit te breiden omdat er teveel protest is, dan proberen ze het wel in stad B. Maar als je ergens anders deze CO2- en fijnstofkanonnen toelaat, krijg je het onherroepelijk in je eigen achtertuin terug. Daarom is het belangrijk dat we ons in zes steden verenigen."

Demonstranten op Groningen Eelde Airport. Foto: NU.nl/Dimitri Janowitz