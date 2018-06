Politie onderzoekt eigen rol bij dodelijke aanrijding Pinkpop

Dat bevestigt de politie zaterdag naar aanleiding van een bericht van 1Limburg.

Die evaluatie maakt deel uit van het onderzoek naar de toedracht van het dodelijk ongeluk, waarbij een vrijwilliger van Pinkpop om het leven kwam. De politie hoopt met het interne onderzoek meer duidelijkheid te scheppen over de omstandigheden van de aanrijding. Tijdens Pinkpop was er veel politie aanwezig in Landgraaf.

Drie mensen - twee mannen en een vrouw - raakten zwaargewond. Zij zaten waarschijnlijk op de weg.

Het dodelijk ongeluk gebeurde na afloop van het driedaagse festival in Landgraaf, rond 4.00 uur 's nachts. Op de weg gold op dat moment een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. De weg was tijdens het festival beperkt toegankelijk maar niet helemaal afgesloten, om een naburig bedrijventerrein bereikbaar te houden.

Verdachte

De 34-jarige man uit Heerlen die wordt verdacht van de aanrijding is vrijdag weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft geen aanwijzingen dat de man opzettelijk op de groep mensen is ingereden.

De man blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval. Uit onderzoek blijkt dat de man niet had gedronken. Het is nog niet duidelijk of hij verdovende middelen had gebruikt.