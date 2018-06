Bijeenkomst VMBO Maastricht verloopt rumoerig na ongeldig verklaren examens

Volgens de ouders die de bijeenkomst verlieten, wordt er geschreeuwd en geroepen. Ook zou de politie zijn binnengekomen om een oogje in het zeil te houden.

''De emoties lopen hoog op'', zei een van de ouders, die het voor gezien hield. Een moeder liep met haar dochter naar buiten. ''Wij zijn een jaar geleden naar Bocholtz verhuisd. Veertig minuten rijden. Mijn dochter wilde op deze school haar eindexamen doen. Hadden we dat maar niet gedaan. Nu heeft ze niks!''

In de zaal zitten zeker driehonderd mensen, die worden toegesproken door onder meer vertegenwoordigers van de Onderwijsinspectie en het schoolbestuur. Achter de zaalmicrofoon staan volgens weggelopen ouders lange rijen mensen, die het woord echter niet zouden krijgen en dan beginnen te roepen. ''Iedereen roept door elkaar'', zei een teleurgestelde moeder.

Eerdere klachten

Het VMBO Maastricht had de zaken dusdanig slecht op orde dat de eindexamens van honderden leerlingen ongeldig zijn verklaard. Vlak voor de bijeenkomst in het vergadercentrum in Maastricht gaven meerdere ouders aan dat ze al een jaar klaagden over dingen die niet goed gingen op de school.

In totaal 354 leerlingen werd vrijdag met terugwerkende kracht de toegang tot het eindexamen ontzegd, nadat bleek dat ze vakken nog niet naar behoren hadden afgerond. Ze hadden schoolonderzoeken niet gedaan of hadden een 1 gekregen voor bepaalde onderdelen zonder dat de school daar een reden voor had gegeven.

Betrouwbaarheid

Volgens minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) is het nog zeer de vraag of de leerlingen deze zomer nog herexamen kunnen doen, omdat de leerlingen eerst nog de ontbrekende onderdelen van het schoolexamen alsnog moeten maken.

De inspectie noemde het ongeldig verklaren van de eindexamens "een vergaand maar noodzakelijk besluit om de betrouwbaarheid van de diploma's in het algemeen - maar ook die van deze leerlingen - te kunnen garanderen."