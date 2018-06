Verdachte dodelijke aanrijding Pinkpop zit niet meer vast

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt vrijdag dat het geen aanwijzingen heeft dat de man opzettelijk op de groep mensen is ingereden.

De man blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval. Uit onderzoek blijkt dat de man niet had gedronken. Het is nog niet duidelijk of hij verdovende middelen had gebruikt.

Op de Mensheggerweg, waar de slachtoffers gedeeltelijk op zaten, gold een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Er stonden verkeersborden die de maximumsnelheid aangaven. Tijdens het festival was de weg maar beperkt toegankelijk, maar nooit helemaal afgesloten om een nabijgelegen bedrijventerrein bereikbaar te houden.

Het verkeer werd tot 2.00 uur 's nachts gecontroleerd; het ongeval gebeurde twee uur later. Daarbij kwam een man uit Heerlen om het leven en een vrouw en twee mannen uit Heerlen en Landgraaf raakten zwaargewond.

Uren na het ongeluk werd de bestuurder van het busje opgepakt in Amsterdam.

De gemeente Heerlen is in gesprek met de nabestaanden van de overleden man over een stille tocht ter herdenking.