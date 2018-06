Lid motorclub aangehouden voor beschieten pand Panorama en Nieuwe Revu

De politie laat vrijdagmiddag weten dat de man president is van Chapter Silencio van de motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. Dat is een afdeling van de vereniging in Woerden.

Hij is door een arrestatieteam om 6.00 uur aangehouden in zijn woning. De verdachte zit in volledige beperking en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het beschoten kantoorpand huisvest media als Nieuwe Revu en Panorama. Dit meldt de hoofdredacteur van Panorama vrijdag aan NU.nl. Het projectiel dat afgevuurd is, sloeg in aan de kant waar de mannenbladen van uitgeverij Pijper Media zitten. Alle media die onder de uitgeverij vallen, zitten op dezelfde verdieping.

"We nemen het serieus", zegt hoofdredacteur Peter van de Kraats. "We houden er rekening mee dat het voor ons bedoeld was. Maar we weten niet waar het vandaan komt." Jonathan Ursem, hoofdredacteur van Nieuwe Revu meldde eerder al dat de schade meevalt en dat de redacties weer aan het werk zijn. Van extra veiligheidsmaatregelen is nu geen sprake, meldt Van de Kraats.

Antitankwapen

Donderdagavond even na 23.00 uur werd een harde knal gehoord. Het bleek het afvuren van een antitankwapen te zijn op het kantoorpand aan de Teleportboulevard, vlak bij station Sloterdijk. Niemand is daarbij gewond geraakt.

In het kantoorpand zijn meerdere bedrijven gevestigd. Het is niet bekend wie het doelwit van de aanval was of wat het motief erachter is.