OM start onderzoek naar discriminatie door woonstichting Hoensbroek

Het onderzoek richt zich op de periode 2013 tot 2016, aldus het OM.

De woonstichting maakte in mei zelf bekend dat er gediscrimineerd is. Het meldde dat onder meer ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, medicijngebruik, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging een rol hebben gespeeld in het toewijzen van woningen.

Justitie kijkt of dit klopt en of er eventueel iemand strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden. De corporatie heeft ruim 3.000 woningen, verdeeld over Hoensbroek, Heerlen en Brunssum.

De woonstichting zei in de eerste verklaring dat het niet meer mogelijk is om te achterhalen hoeveel woningzoekenden zijn benadeeld. In de administratie is geen informatie hierover te vinden.

In de corporatie zou een angstcultuur hebben geheerst. Om deze reden werd een jaar geleden een interim-bestuurder aangesteld om in te grijpen.

