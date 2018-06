Veel schade aan voormalig belastingkantoor Leeuwarden na urenlange brand

Rond 13.45 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. Hoewel de brand onder controle is, zijn de bluswerkzaamheden nog wel bezig, zo bevestigt een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest.

"Momenteel is het in de brandhaard nog te heet om te onderzoeken hoe de brand heeft kunnen ontstaan", aldus de woordvoerder. "Ook de vele rook maakte het lastig voor de brandweer om de brand te onderzoeken."

Door de urenlange brand heeft het pand veel schade opgelopen. "De hoogbouw staat nog, maar de kraan heeft een groot deel van het brandende gedeelte weggeslagen. Een groot deel van het gebouw is verloren gegaan."

Ontruiming

Door de zware rookontwikkeling werden in de directe omgeving diverse panden en woningen ontruimd door de hulpdiensten. Die ontruiming "blijft tot nader order gehandhaafd". Om 15.00 uur werd door de gemeente bekendgemaakt dat de situatie weer veilig is. Ramen en deuren mogen weer open en automatische ventilatie weer aan.

Iets voor vieren waren alle wegen rond het voormalige belastingkantoor weer open voor verkeer. Ook de waterwegen werden vrijgegeven.

Het Leeuwarder ziekenhuis MCL stopte vrijdagochtend tijdelijk met operaties door de rook die door de brand in het ziekenhuis terechtkwam. Er werden echter geen gevaarlijke stoffen in de lucht gemeten, dus er kon snel weer worden geopereerd, aldus een woordvoerder. Bij een nabijgelegen school moesten de docenten en leerlingen enkele uren binnen blijven. Ook het station ondervond hinder van de rook.

Omwonenden werden in verband met de zware rookvorming gesommeerd binnen te blijven, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Enkele inwoners in de directe omgeving van het pand hebben op last van de brandweer hun woning moeten verlaten.